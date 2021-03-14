Правительство готовится к жестким мерам по борьбе с коронавирусом

19 марта ожидается брифинг Оперативного штаба при Кабинете министров. Об этом Report сообщили из источников в медицинских кругах.

Предположительно, на брифинге будет объявлено о принятии жестких решений в связи с обнаружением в Азербайджане британского штамма коронавируса.

В связи с праздником Новруз предстоят 9 нерабочих дней. В связи с этим многие планируют выехать в регионы. Это, в свою очередь, может привести к еще большему распространению вируса, в частности самого опасного британского штамма. Для предотвращения этого требуется принятие неизбежных превентивных мер.

Британский штамм коронавируса считается наиболее опасным, стремительно распространяется и тяжелее протекает. Многие страны Европы пошли на локдаун в третий раз именно из-за британского штамма.