США объявили о новых санкциях против России

США объявили о новых торговых санкциях против России. Об этом говорится на сайте Министерства торговли США, пишет «Лента.ру».

Ограничения вступят в силу в четверг, 18 марта. Новые торговые санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. Помимо этого будет действовать ряд ограничений по авиации, космосу и вещам, произведенным для американских компаний в России.

Минторговли подчеркивает, что санкции вводят на основании обвинений в адрес Москвы в применении химоружия. «Министерство торговли стремится не допустить доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злостной деятельности в области химического оружия», — говорится в сообщении.