Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:00

«Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении «Газпром экспорта».

Не нами подмечено, что действительно масштабные и, без преувеличения, исторические события происходят зачастую буднично, без особой помпы. Но вот последствия их – воистину на десятилетия. «Во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана», - говорится в информации российского поставщика. Чтобы был понятен масштаб – небольшая справка: «Газпром» - единственный поставщик газа потребителям Армении. В 2020 году «Газпром» поставил в Армению 2,209 миллиардов кубометров газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9%. Причем еще в марте прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян жаловался, что цена на российский газ завышена – при том, что Ереван получает его из России по достаточно льготной цене.

Что не помешало в то же время вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну заявить: «В связи со сложившейся в результате коронавируса ситуацией в мире происходят изменения цен на нефть и, как следствие, другие энергоносители. Не исключаю, что будут начаты обсуждения этого вопроса и с Россией». В итоге, в декабре 2020 года «Газпром экспорт» и «Газпром Армения» продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года. А теперь и вовсе, пусть и на три недели – именно столько планируется проводить ремонтные работы – газ в Армению пойдет по азербайджанской земле. Предвидим новый всплеск криков в Ереване: «Россия нас подставила, временно передав в руки врага поставку нам стратегического ресурса». Не исключаем и появления в армянских СМИ совершенно достоверных сообщений о том, что коварные азербайджанцы облучают поставляемый Армении газ «вредными лучами». И к газовым плитам теперь нужно будет подходить исключительно в шапочках из фольги. Но как очевидна подобная истерика, так очевидно и другое: никто из армянских ура-патриотов не откажется на три недели от газа и горячей воды из идеологических соображений. Тут как раз та ситуация, когда «холодильник с разгромным счетом побеждает телевизор».