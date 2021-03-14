США запретили торговлю оружием с Россией

Вашингтон включил Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса и до 1 сентября – в области коммерческих космических запусков.

В этот список также включены Афганистан, Центрально-Африканская Республика, Кипр, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.