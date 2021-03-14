Армянским солдатам запретили свидания с родными и отпуска

В Армении солдатам-срочникам запретили свидания с родными, увольнительные и отпуска. Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусом в Армении.

"Руководствуясь требованиями пункта 17 решения правительства Армении от 11 сентября 2020 года, запрещены визиты, увольнительные и отпуска военнослужащих срочной службы ВС Армении (исключение составляют случаи смерти члена семьи – жены, ребенка, отца, матери, сестры, брата, дедушки, бабушки)", - говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует Sputnik Армения.

На 17 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 180 141. От осложнений коронавируса скончались 3282 человека.