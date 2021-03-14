Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от продажи одного из своих твитов в качестве NFT-токена, несмотря на то, что один из участников аукциона предложил за него более миллиона долларов.

В понедельник Маск заявил в твите: "Я продаю эту песню про NFT в качестве NFT". В двухминутной композиции в стиле электрохаус есть слова: "NFT для твоего тщеславия. Компьютеры никогда не спят. Верифицировано. Гарантировано". Видеоряд соответствующий: изображение "трофея" со словами NFT, vanity, computers и HODL. Последнее (написанное с ошибкой "hold" — "держать") стало мемом у фанатов криптовалют и обозначает призыв не продавать свои активы, даже когда они падают в цене, пишут Вести.ру.