Илон Маск отказался продать твит за миллион долларов видео
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от продажи одного из своих твитов в качестве NFT-токена, несмотря на то, что один из участников аукциона предложил за него более миллиона долларов.
В понедельник Маск заявил в твите: "Я продаю эту песню про NFT в качестве NFT". В двухминутной композиции в стиле электрохаус есть слова: "NFT для твоего тщеславия. Компьютеры никогда не спят. Верифицировано. Гарантировано". Видеоряд соответствующий: изображение "трофея" со словами NFT, vanity, computers и HODL. Последнее (написанное с ошибкой "hold" — "держать") стало мемом у фанатов криптовалют и обозначает призыв не продавать свои активы, даже когда они падают в цене, пишут Вести.ру.
I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021
Твит, песня и видео были выставлены на продажу на платформе Valuables, созданной блокчейн-соцсетью Cent. По данным платформы, максимальная предложенная за NFT-актив Маска сумма составила 1 миллион 212 тысяч долларов. Сутки спустя предприниматель написал в ответе на тот же твит, что ему "не вполне комфортно продавать это", и отменил аукцион.
NFT (non-fungible token) или невзаимозаменяемые токены — родственные криптовалютам цифровые активы, представляющие собой зафикисированное в распределенном реестре (блокчейне) право собственности, своего рода "цифровой паспорт" объекта. В отличие от одинаковых (взаимозаменяемых) биткоинов или "эфиров", NFT обладают уникальными идентификационными кодами и метаданными и не могут быть воспроизведены. Они закрепляют за владельцем уникальные виртуальные предметы (оружие или одежду персонажа в видеоигре), цифровые произведения искусства, материальные коллекционные объекты или даже недвижимость.