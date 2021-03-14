«Азеригаз» предупреждает абонентов SMS-уведомлением

Производственное объединение «Азеригаз» с 17 марта начало направлять абонентам информацию об этом в форме SMS-уведомления, если по каким-либо причинам приостановлена подача газа. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО.

Согласно сообщению, этот процесс как пилотный проект на первоначальном этапе будет реализован в 12 административных районах. Сюда входят 11 районов Баку и Апшеронский район. Например, информация о проведенных сегодня ремонтных работах в Наримановском районе была отправлена в виде SMS-сообщений на мобильные номера абонентов, проживающих в этом районе. Кроме того, абонентам было отправлено SMS-уведомление о временном прекращении подачи газа из-за работ в поселке Шувелан Хазарского района.

В сообщении ПО также отмечается, что в тексте SMS-уведомления указывается причина прекращения подачи газа. Например, временное отключение может быть связано с утечкой газа, ремонтом, аварией или подключением новой газовой линии к сети.

Проанализировав результаты пилотного проекта, ПО «Азеригаз» планирует в будущем рассылать SMS-уведомления абонентам по всей стране путем усовершенствования программного обеспечения.