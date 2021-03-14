ВОЗ рекомендует продолжить использовать вакцину АstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски, и она рекомендует продолжить вакцинацию», — говорится в распространённом заявлении организации.

В тексте также отмечается, что Комитет ВОЗ по безопасности вакцин «внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины AstraZeneca», и как только эта оценка будет завершена, организация проинформирует общественность о её результатах.