Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Объединенный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) с целью проверки организации взаимодействия зенитно-ракетных войск и военной авиации ВВС в рамках оперативно-тактических учений Азербайджанской армии . Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Было сообщено, что командный пункт обеспечивает несение непрерывного боевого дежурства ВВС, приведение войск в состояние боевой готовности в кратчайший срок, а также отслеживание воздушных целей противника в любых климатических условиях и в течение суток, сбор, анализ разведданных, своевременное принятие решения и максимально эффективное выполнение авиационными силами боевых задач.

В рамках учений командный пункт также обеспечивает передачу полученных данных на командные пункты зенитно-ракетных комплексов для уничтожения обнаруженных воздушных целей условного противника.