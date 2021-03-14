Сильный пожар в Турции: десятки домов охвачены огнем фото; видео
В турецкой провинции Артвин в селе Дереичи района Юсифели произошел сильный пожар, который охватил более 50 жилых домов. Как сообщает Haberler, пожар возник в одном из домов, из-за сильного ветра огонь перекинулся на близлежащие дома.
К месту происшествия привлечены многочисленные пожарные, спасательные, медицинские бригады.
Староста села назвал произошедшее большим бедствием. «Пострадало много домов, имущество граждан. Но главное - обошлось без жертв», - сказал помощник министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы.