Скандального грузинского политика обвинили в насилии над женщиной

В Тбилиси задержан оппозиционный политик Гоги Цулая, его обвиняют в насилии над женщиной, сообщает Sputnik-Грузия со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Следствие установило, что 58-летний Цулая, один из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, оказал физическое насилие над знакомой 42-летней женщиной в съемной квартире в Тбилиси.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии – насилие. Наказывается штрафом или общественно полезным трудом от 120 до 180 часов, или домашним арестом от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до одного года с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.