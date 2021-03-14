Названа окончательная причина крушения украинского Boeing в Иране

Организация гражданской авиации Ирана в своем итоговом отчете указала ошибку оператора системы ПВО как причину крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в окрестностях Тегерана в январе прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

"Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО… у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", - цитирует отрывок отчета ТАСС.

Напомним, Boeing 737-800, летевший рейсом PS752 Тегеран - Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Жертвами крушения стали 176 человек. Через три дня власти Ирана заявили, что лайнер был сбит случайно, из-за человеческого фактора: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за "враждебную цель".