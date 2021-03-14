Турция наращивает экспорт вооружения

За 5 лет, с 2016 по 2020 год, Турция на 30% увеличила экспорт и на 59% снизила импорт вооружений по сравнению с предыдущей пятилеткой – с 2011 по 2015 годы. Об этом говорится в докладе о международных военных контрактах Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Если в период с 2015 по 2019 годы Турция занимала 14-е место по объемам продаж продукции оборонной промышленности, то в 2016-2020 гг. она поднялась на 13-е место. В то же время по объемам импорта военной техники Турция опустилась с 15-го места на 20-е.

Особенно заметные изменения произошли в импорте из США. Поставки военной техники из Соединенных Штатов в период 2016-2020 гг. сократились на 81% по сравнению с предыдущими пятью годами. Таким образом, в списке крупнейших покупателей американской оборонной продукции Турция опустилась с 3-й строчки на 19-ю.

Глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир подтвердил, что объемы экспорта вооружений с каждым годом растут, а зависимость страны от иностранных поставок снижается. Он отметил, что сегодня разработки оборонной промышленности Турции на слуху во всем мире.