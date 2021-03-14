Как сообщили в пресс-службе МВД, в заведении VN, расположенном в Низаминском районе Баку, четверо посетителей курили кальян. В отношении нарушителей были составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, каждый из них оштрафован на 200 манатов, а арендатор заведения - на 4 000 манатов.

Нарушения правил карантина были выявлены и в чайхане "Легенда" в Хатаинском районе. В результате 10 посетителей, нарушивших санитарно-карантинные нормы, были оштрафованы на 200 манатов каждый, владелец объекта - на 4 000 манатов.

Аналогичные рейды были проведены в чайных домах "Самовар" и "Кристалл" в том же районе. В ходе проверки выяснилось, что в указанных заведениях посетителям предлагали кальян. Арендаторы объектов, а также посетители заведений были оштрафованы.