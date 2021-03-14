Разыскиваемого Азербайджаном бизнесмена задержали в Турции

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на турецкие СМИ, Фарзад Форузанмехр был объявлен в розыск из-за ряда махинаций в строительной сфере в Иране и Азербайджане.

Полиция Азербайджана, приняв во внимание, что Форузанмехр может находиться в Турции, связалась с турецкими спецслужбами. Бизнесмен был задержан стамбульской полицией в Шишли.

Ожидается, что в ближайшее время он будет передан Азербайджану.