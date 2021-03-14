Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:54

Центробанк Азербайджана в своем очередном отчете обобщил итоги деятельности банковской системы в прошлом году. Сообщения ЦБА, которые традиционно пользуются популярностью у читательской аудитории, содержат на этот раз немало интересных моментов. Так, объем операций посредством национальной системы платежей в 2020 году составил 223,4 млрд манатов, что в 3,1 раза превышает показатель ВВП страны, а число операций – 59,8 млн. При этом объем операций посредством Правительственной платежной системы составил 3,3 млрд манатов, из которых 54% были совершены в безналичной форме, что на 22% выше по сравнению с 2019 годом. Посредством «Межбанковского карточного центра» совершено 53,2 млн карточных операций на сумму 2,8 млрд манатов, 14,6 млн долларов и 3,1 млн евро. По сравнению с 2019 годом общее число операций выросло в 2,4 раза, объем операций в манатах – в 2 раза, в долларах США – на 42%, в евро – на 4%.

Объем операций по платежным картам достиг 28,1 млрд манатов - на 26% больше, чем в 2019 году. На 34% увеличился и объем безналичных расчетов по платежным картам внутри страны, составив 6,4 млрд манатов. Количество бесконтактных платежных карт в обращении за год увеличилось в 2,5 раза - до 3,7 млн, а количество POS-терминалов увеличилось на 13% - до 34,2 тыс единиц. Количество и стоимость бесконтактных платежей превысили показатели 2019 года в 4,3 и 5,4 раза соответственно. Показатели действительно высокие. Особенно если учесть, что именно безналичные расчеты долгое время были слабым местом нашей банковской системы – пандемия помогла. И все это происходило на фоне продолжающегося процесса реструктуризации банков. Адекватность капитала банковского сектора превысила минимальный регулятивный спрос более чем в 2 раза. С целью поддержки кредитования продолжены меры по оздоровлению и капитализации банковского сектора - уставный капитал банки увеличили на 131,7 млн манатов. То есть акционеры на фоне общего спада экономики стали активно поддерживать финансовую устойчивость действующих в стране 26 банков. Да, 26 банков Азербайджана завершили прошлый год с чистой прибылью в 567,8 млн манатов, что составляет до 12,4% от их уставного капитала (4 млрд 589,5 млн манатов). К концу года ликвидные активы банковского сектора составили 10,536 млрд манатов или на 12,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля ликвидных активов в общих активах банковской системы выросла с 28,6% до 32,9%.

При этом активы финансового сектора в целом сократились в прошлом году на 4% и составили 45,9 млрд манатов. И тот факт, что на конец года 69,9% активов сектора было сосредоточено в банках, еще раз показывает слабость остальных участников этого сектора. За год доля небанковских кредитных организаций и кредитных союзов упала с 28% до 27,1%. А доли страховых и инвестиционных компаний не изменились, оставшись на уровне 2,9% и 0,1%. А вот у банков этот показатель хоть и немного, но все же вырос - на 0,9%. И это при том, что высокая доля НКО в общих активах объясняется просто - передачей токсичных активов Межбанка ЗАО «Аграркредит». Как видно, роль банков в финансовом секторе растет, и это еще при четырех закрывшихся за год банках. Что касается самого Центробанка, то он уменьшил свои доходы от управления валютными резервами на 42,9% - со 163,9 млн долларов в 2019 году до 93,65 млн долларов в 2020 году. Правда, год был кризисный, но все же валютные резервы Центробанка возросли на 1,8% или 112 млн долларов - до 6,4 млрд долларов. При этом эти резервы достаточно диверсифицированы. Так, на конец прошлого года 90% валютных резервов Центробанка были размещены в долларах США (в 2019 году – 91%), 5% - в евро (4%), 2% - в фунтах стерлингов, а 3% - в специальных правах заимствования (расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом). Кроме того, в прошлом году Центробанк ввел в обращение 492 млн денежных знаков на 12,5 млрд манатов, а вывел из обращения 556 млн денежных знаков на 13,9 млрд манатов. В течение года денежная масса в обращении увеличилась на 13,8% (1,4 млрд манатов или 64 млн единиц) и к концу года составила 11,8 млрд манатов. Выведены из обращения также непригодные банкноты на 2 млрд манатов, через сервисные кассы Центробанка гражданам были обменены денежные знаки на сумму 5,4 млрд манатов. Но обмен пришедших в негодность купюр куда легче, чем выявление и изъятие из обращения поддельных денежных знаков. Таких фактов стало на 30% меньше, чем в предыдущем году. На каждые 425 тыс бумажных денежных знаков в обращении пришлась 1 поддельная банкнота, что значительно ниже показателя в международной практике (в еврозоне - 1 на каждые 59 тыс, в России - 1 на каждые 143 тыс). И, честно говоря, непонятно, заслуга это Центробанка или спецслужбы свели фальшивомонетчиков в стране на нет. Но в любом случае азербайджанцы могут чувствовать себя увереннее, чем европейцы или россияне. Приятно, конечно.