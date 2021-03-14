Названы крупнейшие финансовые центры мира

Нью-Йорк остается лидером рейтинга крупнейших финансовых центров мира, которые раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.

Лондон занял второе место, уступив Нью-Йорку 21 пункт. На третьем месте оказался Шанхай, который уступил Лондону всего один пункт, свидетельствует индекс Global Financial Centres Index (GFCI).

Затем идут Гонконг, Сингапур, Пекин, Токио и Шэньчжэнь. Замыкают десятку крупнейших мировых финансовых центров Франкфурт и Цюрих. При этом Франкфурт вытеснил из десятки Сан-Франциско (США).

Индекс мировых финансовых центров впервые вышел в 2007 г., список обновляется каждые полгода, последний – 29-й рейтинг - составлен на основе опроса 10,8 тыс. глав и владельцев крупных компаний. В рейтинг входят 114 городов.