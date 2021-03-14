С 23 марта территориальные и специализированные управления таможни при Государственном таможенном комитете будут работать в усиленном режиме для обеспечения в кратчайшие сроки оформления товаров, пересекающих таможенную границу в нерабочие дни в связи с праздником Новруз. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

При таможенном оформлении лица, занимающиеся торговлей, могут уплачивать таможенные платежи за товары и транспортные средства, используя услуги портала государственных платежей.