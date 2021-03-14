Москва вызвала посла России в США для консультаций

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", - сообщила дипломат, передает ТАСС.

Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, отметила Захарова.