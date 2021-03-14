️Армянский суд пошел против Пашиняна: Оник Гаспарян остался главой Генштаба

️Оник Гаспарян остается главой Генштаба Армении, сообщают армянские СМИ.

Такое решение вынес суд в Ереване. Ранее премьер-министр Никол Пашинян отправил Оника Гаспаряна в отставку. Это решение признано незаконным.

Решение суда означает, что Оник Гаспарян продолжает занимать должность начальника Генштаба Вооруженных сил до окончательного решения по иску, передает Новости Армении.

Решение направлено в службу принудительного исполнения и теперь доступно во внутренней электронной системе службы.