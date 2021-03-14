Дело в том, что, как писал ранее один из наших авторов, прежний транзит газа из России в Армению через Грузию пока приостановлен из-за планового ремонта газопровода «Северный Кавказ – Закавказье». Да, любой трубопровод, любая система периодически нуждается в ремонтных работах, когда ее просто останавливают на определенный срок. А тут, видимо, предстоит немалый объем работ, что вытекает из сообщения ООО «Газпром экспорт». Кстати, даже после остановки во время ремонтных работ нередко в газопроводах возникают взрывы или возгорания из-за технических издержек. Поэтому небольшие восстановительные работы на газопроводе требуют обязательной остановки.

Скажи кто-нибудь еще полгода назад, что транзит российского газа в Армению будет осуществляться по территории Азербайджана, его бы на смех подняли. Сколько шума было в армянской прессе при одном появлении на местном рынке случайно или умышленно завезенной продукции из Азербайджана: будь то чай либо сахарный песок производства компании Azərsun . Армянский же коньяк (соседи больше ничего предложить не могут), изредка попадавшийся азербайджанскому потребителю, вызывал бурю возмущения в самом Азербайджане. А сегодня уже миллионы кубометров российского газа прокачиваются по азербайджанским трубопроводам в Армению.

Казалось бы, кому в Азербайджане какое дело до поставок российского газа в Армению? Мало ли проблем возникало между российским поставщиком и армянским потребителем?! Москва всегда отпускает газ в эту страну по самым дешевым тарифам, но все равно не может угодить избалованному ею же капризному потребителю. Ереван всегда требует больше и дешевле (и не только газа), и не раздумывая что-то отдавать взамен. Разве что голые и не подкрепленные экономической мощью союзнические обязательства. Но и Москва своего не упускает, прибрав за годы «независимости» к рукам всю экономику страны.

Вот и в этом случае. Российская труба, видимо, давно не ремонтировалась, но ее остановка в сложившейся в Армении сложной во всех отношениях ситуации может вызвать во внутриполитической и экономической жизни крайне нежелательные процессы. В том числе и для Москвы. Но у России нет иного (после Грузии) альтернативного варианта доставки своего газа в эту страну, как обратиться за помощью к Азербайджану. И «Газпром экспорт» 16 марта подписал краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода Северный Кавказ — Закавказье газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. А сегодня уже поставки российского газа в Армению временно ведутся через Азербайджан.

В Азербайджане данное сообщение было встречено с пониманием, здесь сотрудничество с Арменией никогда априори не исключалось. Официальный Баку и азербайджанское общество сегодня открыто одобряют предстоящие проекты взаимного сотрудничества. Куда сложнее дело обстоит с Арменией. Ранее сама мысль о сотрудничестве была встречена армянской стороной в штыки. Мол, как это вообще возможно, чтобы Армения получала газ через территорию враждебного Азербайджана. Нетрудно понять, какие чувства испытывают реваншистски настроенные ура-патриоты этой страны и сегодня. Но армянам уже не первый месяц приходится чуть ли не ежедневно сталкиваться с нежелательными процессами. Но под грузом жестокой реальности армянскому правительству и обществу ничего не остается, как смириться с безальтернативностью последних политико-экономических решений.

Итоги Второй Карабахской войны научили капризных соседей трезво оценивать ситуацию. А что остается делать? Не умирать же с холода. Но поставщик все же пытается несколько разрядить ситуацию – по предварительным данным, ремонтные работы могут занять около трех недель. А после их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через российско-грузинскую границу.