Неофициальный саммит тюркоязычных стран пройдет в Казахстане
Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) состоится 31 марта в казахстанском городе Туркестане. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
"По инициативе первого президента Казахстана - елбасы [лидера нации[ Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта этого года пройдет неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Свое участие в форуме подтвердили все главы государств - членов ССТГ и премьер-министр Венгрии [Виктор Орбан], являющейся наблюдателем в данной организации", - говорится в сообщении.
По итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира.