Как зарождалась жизнь на Земле: необычный сценарий от ученых

Ученые из Йельского университета в США и Университета Лидса в Великобритании выяснили, что появление жизни на Земле могло быть спровоцировано огромным количеством ударов молний. После этого появились необходимые соединения фосфора для поддержания жизни на Земле. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Фосфор является ключевым компонентом ДНК, РНК и липидов клеточных мембран, поэтому без этого соединения было бы невозможно возникновение жизни на Земле. При этом фосфор должен находиться в реактивной, растворимой форме. Этому условию соответствует шрейберзит. Этот минерал обнаруживали в составе метеоритов, поэтому до сих пор ученые считали, что фосфор попал на нашу планету во время падения метеорита.

Однако новое исследование помогло выявить альтернативный источник шрейберзита. Авторы работы изучили фульгуриты, представляющие собой спекшиеся от удара молний породы и обнаружили в них шрейберзит в виде стекловидных образований.

Согласно расчетам исследователей, от 100 миллионов до одного миллиарда молний достигали поверхности Земли на ранних этапах развития планеты, в результате образовывалось от 110 до 11 000 килограммов реактивного фосфора в год. Ученые считают, что этого количества было достаточно для поддержания первых форм жизни, пишет сайт российского телеканала «Звезда».

Кроме того, полагают авторы научной работы, наличие электрических разрядов в атмосфере других планет может являться одним из признаков, указывающим на потенциальное существование жизни.

