Британский штамм коронавируса нашли еще в семи странах

Британский штамм коронавируса за неделю обнаружен еще в семи странах, общее их число таким образом увеличилось до 118 – это подсчеты Всемирной организации здравоохранения, сообщает «Эхо Москвы».

Этот штамм впервые нашли в декабре прошлого года, однозначно утверждать, что он вызывает более тяжелое течение заболевания, нельзя, однако передается он почти на 70% активнее прежних. Из-за него у многих стран, включая Россию, до сих пор закрыто авиасообщение с Британией. Позже медики заявили о новых южноафриканском и бразильском штаммах (которые устойчивее к части вакцин) и французском, который хуже обнаруживается тестами ПЦР.