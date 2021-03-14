В Европе рекордно обрушились продажи автомобилей

Продажи легковых автомобилей в Евросоюзе обрушились в феврале этого года на 19,3 процента в годовом выражении (до 771,5 тысячи машин), что стало рекордно низким показателем с 2013 года. Такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), на которые ссылается Лента.ру.

Сильнее всего пострадала Испания, где продажи сократились почти вдвое (минус 44,6 процента), за ней следуют Германия (минус 25,1 процента) и Франция (минус 14,2 процента).

На спрос продолжают оказывать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.