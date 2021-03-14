В Европе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в ЕС

Ситуация с распространением нового коронавируса в Евросоюзе вновь ухудшается, страны сообщества должны нарастить темпы вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что страны Евросоюза продолжают недополучать вакцины по заключенным в прошлом году контрактам с западными разработчиками.

"Если мы посмотрим на эпидемическую ситуацию, то она ухудшается. Мы видим появление новых штаммов. Мы видим формирование третьей волны в странах сообщества. И мы знаем, что мы должны нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно", - передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

"У нас есть хорошие новости, мы добились прогресса. Pfizer поставит в первом квартале 66 млн доз вакцины, что соответствует контракту, Moderna поставит 10 млн доз, что также соответствует ее обязательствам. Однако AstraZeneca, которая должна была поставить 90 млн доз, недопроизвела и недопоставила их, что болезненно замедлило темпы кампании вакцинации", - заявила фон дер Ляйен.