Новое страшное оружие Израиля: снаряд сам находит противника
Министерство обороны Израиля провело серию испытаний уникального минометного снаряда под названием «Стальное жало». Информационный портал Stmegi пишет, что, судя по всему, речь идет о не имеющей аналогов в мире уникальной разработке. Некоторые подробности о создании этого оружия изданию рассказал израильский политолог Авраам Шмулевич.
Израильский политолог отмечает, что над данной разработкой «умного» минометного снаряда Израиль работал 10 лет: «И нужно понимать, что это будущее наземного боя. Самонаводящиеся боеприпасы и системы — это то, что будет определять действия в рамках наземного боя. Даже уже сейчас. В данном случае речь идет о минометном снаряде. Почему это особенно важно и эффективно? Миномет, с одной стороны, очень компактное оружие. Его можно поставить на любую машину, даже на легковую. Миномет очень эффективен в городских боях, в боях в горах и когда есть сильно укрепленная оборона противника. Благодаря вертикальной траектории он может огибать любое препятствие, бить на достаточно близкие расстояния. Вы можете стрелять из миномета, поражая противника, который находится в 100 метрах от вас за линией укрепления. При этом «Стальное жало» весьма разрушительный снаряд».
Шмулевич подчеркивает тот факт, что «Израиль разрабатывал эту систему на протяжении 10 лет... Мы знаем, что и в США ведется разработка самонаводящихся артиллерийских снарядов и самонаводящихся пуль. Это пуля, которая сама ищет жертву, ищет противника и поражает его. По идее, это должно давать 100-процентное попадание. В США разработки в этой сфере ведутся. Но Израиль, как мы видим, в этом отношении является даже более передовой страной, чем США».
По словам израильского политолога, в Израиле разработана система самонаведения, которая устанавливается на любую винтовку и даже на пистолет: «Этот прицел достаточно массивный. Он весит около полутора килограмма. Система автоматом сама наводит винтовку на цель, обеспечивая практически стопроцентное поражение. Человек может впервые взять в руки автомат, и единственное, что ему нужно уметь, — это нажимать на курок. Выстрел в результате возымеет 100-процентное попадание. Она была разработана одной из израильских военных компаний и уже принимается на вооружение израильской армии».
Как подчеркнул израильский политолог, во время Второй Карабахской войны Азербайджанская армия продемонстрировала, как в будущем будут осуществляться боевые действия: «Это и массированное применение беспилотников, барражирующих боеприпасов на поле боя. И такого еще не было. Также будущее на поле боя за теми израильскими системами, о которых мы говорим. У Армении, понятно, ничего подобного нет. Такого вооружения нет ни у Ирана, ни даже у России».