Новое страшное оружие Израиля: снаряд сам находит противника

Израильский политолог отмечает, что над данной разработкой «умного» минометного снаряда Израиль работал 10 лет: «И нужно понимать, что это будущее наземного боя. Самонаводящиеся боеприпасы и системы — это то, что будет определять действия в рамках наземного боя. Даже уже сейчас. В данном случае речь идет о минометном снаряде. Почему это особенно важно и эффективно? Миномет, с одной стороны, очень компактное оружие. Его можно поставить на любую машину, даже на легковую. Миномет очень эффективен в городских боях, в боях в горах и когда есть сильно укрепленная оборона противника. Благодаря вертикальной траектории он может огибать любое препятствие, бить на достаточно близкие расстояния. Вы можете стрелять из миномета, поражая противника, который находится в 100 метрах от вас за линией укрепления. При этом «Стальное жало» весьма разрушительный снаряд».

Шмулевич подчеркивает тот факт, что «Израиль разрабатывал эту систему на протяжении 10 лет... Мы знаем, что и в США ведется разработка самонаводящихся артиллерийских снарядов и самонаводящихся пуль. Это пуля, которая сама ищет жертву, ищет противника и поражает его. По идее, это должно давать 100-процентное попадание. В США разработки в этой сфере ведутся. Но Израиль, как мы видим, в этом отношении является даже более передовой страной, чем США».