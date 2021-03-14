США заявили, что готовы привлекать Россию к ответственности

Власти США готовы не только работать с Россией, но и привлекать ее к ответственности, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя приглашение в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы в курсе недавнего объявления Москвы", - сказала Портер, по словам которой, США взаимодействуют с РФ таким образом, который "продвигает американские интересы".

"Даже если мы работаем с РФ для продвижения интересов США, мы сможем привлекать ее к ответственности за любые злонамеренные действия", - сказала Портер.

Ее также спросили, встречался ли Антонов с кем-то из представителей новой вашингтонской администрации. "Безусловно, нет встреч, [о которых можно было бы] рассказать", - ответила сотрудница Госдепартамента.