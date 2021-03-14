Уборщица в полиции приняла за мусор 7 кг изъятых наркотиков и выбросила

Согласно сообщению, директор Литовского центра криминальных исследований не отрицал эту информацию, но ничего комментировать не стал.

В Литве из исследовательского центра пропали наркотики, которые были изъяты у подозреваемых и переданы в лабораторию на исследование. Подозревалось, что это был амфетамин. Об этом пишет Delfi со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Между тем пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что "наркотики были оставлены в неподходящем месте, уборщица решила, что это мусор и выбросила их.

Уборщица к ответственности пока не привлечена, в свое оправдание она сказала, что подумала, что это мусор, и выбросила его. Пропажу полиция обнаружила только на следующий день, но наркотики найти уже не удалось. Какое количество наркотиков было уничтожено, не известно, источник Delfi упомянул, что "речь идет о килограммах".

По данным неофициальных источников, в контейнер могли выбросить 7 кг наркотиков, вероятно, амфетамина, который недавно был изъят у подозреваемых.