Тяжелая авария в Баку обновлено 00:27
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку столкнулись автомобили Renault и Daewoo, сообщает сайт МЧС.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска извлекли из деформированного автомобиля Renault водителя и передали его по назначению.
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В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, инцидент произошел на проспекте Гусейна Джавида возле станции метро «Эльмляр Академиясы».
На место происшествия вызваны сотрудники ДПС и скорая помощь.