На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку столкнулись автомобили Renault и Daewoo, сообщает сайт МЧС.



Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска извлекли из деформированного автомобиля Renault водителя и передали его по назначению.