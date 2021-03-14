В Эмиратах опровергли заявления Нетаньяху

Власти Объединенных Арабских Эмиратов опровергли заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о договоренностях, согласно которым, национальный инвестиционный фонд Абу-Даби вложит в израильскую экономику 10 миллиардов долларов. О этом пишет NEWSru.co.il.

Согласно сообщению, в Абу-Даби подчеркнули, что план по инвестициям в израильскую экономику находится лишь на первоначальной стадии разработки, и отметили, что не хотят, чтобы экономические переговоры между двумя странами стали частью предвыборной кампании Нетаньяху.

Госминистр в МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш написал в Twitter, что целью "соглашений Авраама" является предоставление стратегической базы для установления мира с Израилем и во всем регионе, а не участие во внутренних израильских выборах.