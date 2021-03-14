США рассматривают военный вариант по Северной Корее?

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отрицать, что американская администрация рассматривает военный вариант в рамках продолжающегося пересмотра политики в отношении КНДР. Госдеп опубликовал текст интервью главы американской дипломатии японскому телеканалу TV Asahi.

На вопрос журналиста, рассматривает ли Вашингтон военный вариант в отношении Пхеньяна, Блинкен ответил: "Что ж, то, что мы будем рассматривать и рассматриваем в ходе этого обзора, - это анализ различных возможностей давления, а также различных возможностей для дипломатических усилий, и давайте посмотрим, что нам удастся. Мы хотим быть уверены, что завершим этот процесс, поделимся своими выводами и заключениями с нашими ближайшими партнерами в Японии и Южной Корее, а затем будем работать над этим вместе", передает ТАСС.

Блинкен сказал, что в процессе пересмотра задействованы неправительственные эксперты, бывшие должностные лица высокого ранга, а также представители Республики Корея и Японии, что "пересмотр в самом разгаре", и он "будет завершен в ближайшие недели".

Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.