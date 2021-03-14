Киев недоволен отчетом Тегерана о крушении украинского Boeing

"Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS 752 под Тегераном. Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", - сказал Кулеба, его цитирует Интерфакс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил крайнее недовольство финальным техническим отчетом Ирана о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752 под Тегераном в январе прошлого года.

По его словам, анализ документа доказывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Кулеба подчеркнул, что это большое разочарование для Украины и всего цивилизованного мира.

В январе 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Иранские власти позже признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.