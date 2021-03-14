Умер не веривший в коронавирус президент Танзании

Ранее танзанийский оппозиционный политик Тунду Лиссу заявлял, что главу государства, заболевшего COVID-19, доставили в Индию. По информации Лиссу, до этого президент проходил лечение в Кении.

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что Магуфули серьезно болен. Кенийское издание Nation также со ссылкой на источник сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби". По информации СМИ, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергли информацию о том, что президент заразился коронавирусом.

Ранее Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В Минздраве страны отмечали, что страна не планирует закупать вакцины от COVID-19. Магуфули также призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не сообщала данные статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года.