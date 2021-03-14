Российские компании будут искать нефть у берегов Сирии

Две российские компании приступят к работам по разведке нефти и газа в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает сирийская газета Al-Savra.

По данным издания, соглашение подписали министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии и российские нефтедобывающие компании Capital Limited и East Med Amrit. В соответствии с договоренностью, компания Capital Limited будет проводить разведку месторождений на территории в 2250 кв. км у побережья Тартуса в восточной части Средиземного моря. Договор заключен на срок на 25 лет плюс еще 5 лет.

Геологоразведочные работы рассчитаны на 48 месяцев и при необходимости могут быть продлены на 36 месяцев. В случае обнаружения месторождения итоговое решение по разработке будет приниматься с учетом потенциала добычи углеводородов, пишет газета.