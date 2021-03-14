Южная Корея и Израиль будут вместе разрабатывать беспилотники

Южнокорейский оборонный концерн "Корейская авиационная промышленность" (KAI) подписал протокол о намерениях по совместной разработке беспилотных летательных аппаратов с израильским оборонным концерном "Эльбит", передает NEWSru.co.il.

Разработки будут ориентированы на нужды вооруженных сил Южной Кореи в сферах разведки, наблюдения, обнаружения целей и т.д.

В начале марта KAI подписал протокол о намерениях по совместной разработке барражирующих боеприпасов с государственным концерном "Израильская оборонная промышленность". Также стороны планируют совместную разработку легких вертолетов.