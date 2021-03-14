Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:02

Одно из ведущих германских СМИ опубликовало довольно странную, к тому же ангажированную и, вполне вероятно, заказную статью против азербайджанского правительства. Самое удивительное в этом деле: опубликованная на сайте авторитетной «Немецкой волны» статья обвиняет немецких политиков в коррупционных связях с правительством Азербайджана. Но статья, изданная по инициативе оппозиционного немецким властям деятеля – главы близкого к «зеленым» Фонда имени Генриха Бёлля Штефа Майстера, бездоказательная, а значит, клеветнического толка.

Посудите сами. Издание сообщает о проведенных обысках в квартире и в служебном кабинете депутата Бундестага, члена делегации Бундестага в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Акселя Фишера, официально обвиненного в лоббизме в пользу азербайджанского правительства. В чем же обвиняют потерявшего депутатский иммунитет Фишера? В получении подарков от Азербайджана – виски, ковер, икра и золотая цепочка. Однако, в официальном заявлении германской прокуратуры не обнародована информация о выявленных вещественных доказательствах. Вероятно, в квартире Фишера и нашли бутылочку «Jack Daniells» либо рюмашечку с крепким коньяком, а возможно, и арманьяком, но как же немецкие следователи собираются доказать, что обнаруженный в холодильнике Фишера бутерброд с маслом и черной икрой выпал из барсетки азербайджанского депутата Самеда Сеидова – главы делегации в ПАСЕ? К тому же в данном случае речь идет о бутерброде пятилетней давности, ведь обвинения касаются периода пресловутой кампании «икорной дипломатии».

Не менее абсурдны и обвинения, выдвинутые против другого депутата Бундестага – Марка Хауптмана. Парламентарий столкнулся с нелепым обвинением – в его газете «Südthüringen Kurier» была опубликована реклама гранатового сока из азербайджанских фруктов и указатель туристических достопримечательностей в Азербайджане. За рекламу в не столь влиятельной немецкой газете рекламодатель заплатил 16 тысяч евро. Позвольте, но любой рекламодатель может легко и беспрепятственно поместить свой баннер либо рекламную статью в более влиятельных немецких изданиях, скажем, в общенациональном Der Spiegel или «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Вся проблема в цене вопроса. Это правда, в указанных изданиях публикация рекламных материалов стоит гораздо дороже. Скажем, в Der Spiegel публикация рекламы гранатового сока из Азербайджана обошлась бы не в 16 тысяч евро, а в 61 тысячу евро. Вот и вся разница. Неужели публикация рекламного баннера азербайджанского гранатового сока стала криминальным делом в Германии, преследуемым законом? Депутат от правящей ХДС Хауптман открыто заявил, что публикация рекламы гранатового сока из Азербайджана в его газете средней руки вовсе не повлияла на его политические взгляды. Прокуратуре было очень сложно доказать взаимозависимость гранатового сока с правами человека. Единственная зацепка – это право желудка человека. Немецкие врачи убеждены, что чрезмерное употребление гранатового сока чревато проблемами в желудке и в поджелудочной железе.

Хауптмана приплели к громкому «масочному скандалу» в Германии – речь идет о получении комиссионных процентов депутатами за посредничество при закупке медицинских масок в период пандемии. Словом, Хауптмана не поймали на азербайджанском гранатовом соке, но подвязали к делу о немецких масках. Остается догадываться над вопросом – пострадал ли и этот депутат за азербайджанский сок или все же пал жертвой жесточайшей предвыборной борьбы оппозиции с теряющей влияние в немецком обществе распавшейся коалиции ХДС-ХСС?! Но Хауптмана все равно завалили, но осадок от азербайджанского сока все же остался. Следующей жертвой репрессивной немецкой машины – пардон, но после истории с соком, назвать эту машину либеральной язык не поворачивается, - стал еще один депутат от правящей коалиции Томас Барайс. Выдвинутые обвинения против Барайса не только незаконны, но и античеловечны, антигуманны и без всякого преувеличения поставлены на службу всемирной диктатуры транснационального капитала. Барайса обвинили в том, что он старался добиться от производителя медтехники Löwenstein Medical приоритетных поставок в Азербайджан аппаратов ИВЛ! То есть Барайса обвиняют в том, что он пытался спасти жизнь нескольких тысяч азербайджанцев – беззащитных людей в борьбе с коварным коронавирусом! И прирученные прокуратурой журналисты тут же опубликовали «компромат» на депутата – дескать, в январе 2019 года, то есть за считанные недели до начала пандемии, Барайс в составе немецкой делегации встречался с президентом Азербайджана. Ну и что? Ангела Меркель тоже неоднократно встречалась с президентом Ильхамом Алиевым. Как и сотни, если не тысячи президентов и политиков по всему миру. И что же, это мотив для политического преследования и выдвижения несуразного обвинения?

Бедный Барайс признал, что действительно просил Löwenstein Medical о приоритетных поставках аппаратов искусственного дыхания в Азербайджан. Но исходил, как и любой не жестокий, человечный европейский политик, из гуманитарных соображений и общечеловеческих ценностей. Но объяснения Барайса не устроили немецкие правоохранительные органы. Честно признаться, выдвигаемые в отношении «проазербайджанских» депутатов Бундестага абсурдные обвинения больше укладываются в логику бредовых политических преследований в духе кампании охоты на неугодных «ведьм», навеивая параллели с описанными великим немцем Фейхтвангером «сталинскими процессами», которые он по недоразумению либо непониманию чуждой страны назвал торжеством правосудия и законности. Немецких депутатов в буквальном смысле карают методами 30-х годов. Как там было у классика – «неужели Германию снова поместили в сумасшедший дом»? Так или иначе, но «хрустальная ночь» в Берлине продолжилась и в отношении депутата Карин Штренц. Пользуясь неукоснительным правом свободомыслия, дарованного Европейской конвенцией, Карин Штренц посмела позитивно оценить организацию последних парламентских выборов в Азербайджане. Немецкие демократы и либералы припомнили Штренц высказанное мнение двухлетней давности. Ату ее, ату! Депутатом занимается прокуратура Франкфурта, который все еще стоит на Майне.