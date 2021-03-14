Московский суд запретил видео журналиста Шаиняна

Суд в Москве запретил ролик журналиста Карена Шаиняна «Усыновление геями: такую Россию вы выберете?» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает «Эхо Москвы».

Решение было принято 10 марта, однако ролик, посвященный усыновлению и воспитанию детей в ЛГБТ-семьях, пока доступен на YouTube.

В решении судьи сказано, что автор ролика «ставит знак равенства между традиционной и нетрадиционной семьями». «Однополый брак в российском законодательстве не предусмотрен. Из этого следует, что кандидатами в усыновители могут быть или одинокий человек, или же пара, союз которых по закону РФ рассматривается как брак», — цитирует «Медуза» решение суда.

Сам Шаинян пока не комментировал решение суда.