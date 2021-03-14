«Наблюдающийся в последние дни во всем мире и, в частности, в Азербайджане рост числа заболеваний коронавирусом нельзя считать «третьей волной». Это все первая волна, а на процессы действует банальный человеческий фактор». Об этом в интервью местным СМИ заявил руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) инфекционист Васиф Алиев.

По его словам, после введения ограничений количество новых заболевших сокращается. А после снятия ограничений люди расслабляются и перестают соблюдать требования, что снова приводит к стремительному распространению вируса.

«Повышение числа заболевших было ожидаемым. Мы это переживали и раньше, поэтому цифры не стали для нас сюрпризом. Дело в том, что долгосрочные ограничения негативно сказываются на всех сферах. Но так как самое главное здоровье людей, ограничения становятся неизбежны», - сказал он.

Инфекционист призвал граждан избегать контактов в праздничные дни и провести их дома.

«Будут ли введены ограничения или нет, зависит от динамики заражения и решения Оперативного штаба при Кабмине. Мы, как TƏBİB, не принимаем решений о введении или снятии ограничений. Решения принимаются в Оперативном штабе при Кабмине, оценивающим общую ситуацию», - сказал он.