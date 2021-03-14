Kapital Bank предлагает предпринимателям финансирование на выгодных условиях

Kapital Bank вносит свой вклад в развитие малого и среднего предпринимательства, предоставляя льготные условия на различные продукты и услуги для бизнеса. Банк предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям такие продукты, как факторинг, финансирование продаж и предпоставочное финансирование по выгодным ставкам.

Данные продукты позволяют клиентам удобно и быстро использовать оборотные средства. Так, с помощью факторинга и финансирования продаж продавец может сразу же получить от Kapital Bank до 90% от стоимости реализованного им товара, не дожидаясь оплаты со стороны покупателя.

С услугой предпоставочного финансирования продавец, обратившись в Kapital Bank на основании договора с покупателем или полученного от него заказа на покупку, может получить предварительное финансирование по поставляемым товарам или выполняемым работам.

Одним из основных плюсов продуктов финансирования торговых операций является отсутствие требования на предоставление залога. Кроме того, предварительно получив от Kapital Bank денежные средства в размере до 90% от продажной стоимости товаров, продавец получает возможность предлагать более конкурентоспособную продукцию. Продукты финансирования торговых операций не предусматривают аванса от покупателя, покрывают валютные и инфляционные риски, а также риск ликвидности.

Бизнес-центры Kapital Bank для клиентов сектора МСП функционируют в филиалах Хатаи, Сабаил, Насими, Гянджлик, Ясамал, Меркез, 28 мая, а также в филиале Тиджарет, расположенном в ТЦ «Садарак». В них, наряду со специальным отделом обслуживания клиентов МСП, есть и клиентские менеджеры. Они дают предпринимателям подробную информацию об услугах банка, принимают заявки на кредит, банковские гарантии, овердрафт, факторинг и другие продукты, предоставляют финансовую консультацию и прочие услуги для продвижения бизнеса.

Подать заявку на факторинг, финансирование продаж и предпоставночное финансирование можно по ссылке https://kbl.az/cbpcr, через корпоративный информационный центр по номеру (012) 310 09 99 или через страницы банка в социальных сетях.