Жители Агджабеди пытались проникнуть на освобожденные территории
Сотрудники Агдамского районного отдела полиции (РОП) выявили лиц, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, которые еще не очищены от мин.
Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), 3 человека, пытавшихся проникнуть на освобожденную территорию Агдамского района в объезд контрольных постов, были задержаны и доставлены в РОП.
Установлены личности задержанных — это жители Агджабединского района Э.Гулузаде, Н.Мамедов и Э.Алиев, в их отношении приняты соответствующие меры.