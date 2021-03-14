Сахиль Бабаев и глава представительства ЮНИСЕФ обсудили соцобеспечение детей

Объем системы социальных услуг для детей из уязвимых групп в нашей стране с каждым годом расширяется. Одна из основных целей социальной политики - создание служб социальной реабилитации и интеграции детей в общество, обеспечение их возвращения к нормальной жизни. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, об этом заявил министр Сахиль Бабаев на встрече с главой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Эдвардом Карвардином.

Министр подчеркнул, что обеспечение детей надежной системой социального обеспечения является важной частью стратегии социального развития президента Ильхама Алиева. С.Бабаев отметил, что государственная политика в отношении детей в Азербайджане основана на подходах, вытекающих из Конвенции ООН о правах ребенка. Он указал, что проводится работа по усилению социальной защиты детей из уязвимых групп, оказанию им реабилитационно-ориентированных социальных услуг, а также по расширению масштабов деятельности в этом направлении.

С.Бабаев выразил уверенность в успешном опыте сотрудничества с ЮНИСЕФ и дальнейшем расширении совместной работы по развитию социальных услуг для детей.

Э.Карвардин отметил важность проектов, реализуемых в рамках сотрудничества.

На встрече были рассмотрены приоритетные направления социальной защиты и защиты детей на 2021-2025 годы (расширение интегрированной системы социальных услуг для детей, повышение знаний и навыков персонала социальных служб, поддержка применения стандартов качества в социальных услугах), обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.