COVİD-19 в Армении: 1024 зараженных и 19 умерших за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 1 024 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Всего в стране зарегистрирован 181 165 инфицированный коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 9 830 лиц. Выздоровели 167 186 человек, скончались 3 301 пациента (19 за последние сутки). Еще семеро граждан с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев 848.