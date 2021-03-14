Главный по бакинским лифтам оправдан в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя Специализированного производственного управлении «Bakılift-2» Руслана Диланова.

Как сообщают местные СМИ, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой.

Согласно приговору, поскольку обвинения, выдвинутые против Руслана Диланова, не были доказаны в ходе судебного следствия, в отношении него был вынесен оправдательный приговор и он был освобожден из зала суда.

Отметим, Р.Диланов обвинялся по статьям 179 (присвоение или растрата), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса.