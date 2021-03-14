ОАО «Муганбанк» увеличивает уставной капитал до 107,5 миллиона манатов

11 марта 2021 года состоялось общее собрание акционеров ОАО «Муганбанк». В ходе заседания было принято решение о повышении уставного капитала банка путем эмиссии обыкновенных документарных акций количеством 25 000 штук номинальной стоимостью 200 манатов на общую сумму 5 млн манатов.

После размещения уставной капитал ОАО "Муганбанк" с 102,5 млн. манатов вырастет до 107,5 млн манатов.

ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Зеленый фонд для роста (GGF) и Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE).