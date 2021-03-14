В Армении хотят продлить срок эксплуатации Мецаморской АЭС

В 2015-16 годах при поддержке госкорпорации "Росатом" и на средства российского кредита Армения провела значительную работу по продлению срока действия АЭС. Сейчас ремонтные работы проводятся на собственные средства армянской стороны и близятся к завершению.

Армения в перспективе хочет продлить срок действия атомной станции на 5-10 лет сверх крайнего срока. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил журналистам генеральный директор станции Мовсес Варданян на конференции в Ереване, посвященной 55-летию атомной энергетики в Армении.

Ныне действующий второй блок станции был запущен в 1980 году, к 2026 году он отработает 40 лет (учитывая, что простаивал 6 лет, в 1989-95 годах).

"Сейчас, учитывая опыт других стран, мы готовимся продлить срок действия станции еще на 5-10 лет", - отметил Варданян.

В этом году станция будет простаивать на капитальном ремонте 141 день. В это время пройдет несколько плановых мероприятий: обновление систем аварийного охлаждения (на случай перегрева реактора), противопожарной системы и системы аварийного питания (дизель-генераторами на случай отключения реактора).

С учетом всех этих работ руководство атомной станции готовится подать в надзорный орган ("Армгосатомконтроль") заявку о продлении срока службы станции – пока до 2026 года.