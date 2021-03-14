Руководитель церемонии Олимпиады в Токио потерял работу из-за шутки о женщине

Сасаки предложил 33-летней японской бодипозитивной артистке Наоми Ватанабэ спуститься с неба в костюме свиньи на церемонии открытии Игр. Само выступление мужчина озаглавил как Olympig (pig в переводе с английского — свинья). Идею назвали демонстрирующей пренебрежение к женщинам и заставили 66-летнего организатора извиниться за шутку. После этого Сасаки был вынужден подать в отставку.

Ранее сообщалось, что глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями: 83-летний политик заявил, будто рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят и каждая считает необходимым высказаться. Мори извинился за свои слова, но это не помогло.