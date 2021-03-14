Трамп за время президентства потерял $700 млн

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа к середине марта текущего года сократилось до $2,3 млрд с $3 млрд в начале его руководства страной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что состояние политика стало уменьшаться еще в августе прошлого года, в январе этого года оно достигло $2,45 млрд, и уже к середине марта упало до $2,33 млрд.

Согласно информации агентства, порядка трех четвертей состояние бывшего американского лидера приходится на коммерческую недвижимость. Сильно снизились цены на офисные башни, владельцем или совладельцем которых является Трамп, поскольку все больше людей работают из дома из-за пандемии коронавируса. Так, стоимость коммерческой недвижимости бизнесмена приблизительно равна $1,7 млрд, за 2016-2021 годы она упало в цене на 26%.

Кроме того, в собственности Трампа или под его управление находятся несколько отелей и курортов, а также его компания управляет 19 полями для гольфа.