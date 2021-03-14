В Тертере предотвращено проведение свадьбы
Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают осуществлять меры по контролю за соблюдением карантинного режима, сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе очередного мероприятия было выявлено, что житель села Джамилли Фирдовси Рустамов планировал организовать в своем доме свадьбу своего сына с участием гостей.
Сотрудники полиции провели с Ф.Рустамовым профилактические беседы, проведение мероприятия было предотвращено.