В Баку нашли смертоносный британский штамм

В образцах, взятых у лиц, въезжающих в Азербайджан из-за рубежа и проживающих в стране, регулярно проводится геномный анализ Sars Cov-2, в результате чего выявляются подозрительные варианты. Об этом haqqin.az сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, анализ генома Sars Cov-2, взятый в Национальном центре гематологии и трансфузиологии, показал наличие британского штамма коронавируса в трех образцах.

В институте подчеркнули, что вакцина Coronavac, используемая в Азербайджане против короновируса, эффективна и против новых штаммов.